علي التكبالي: لا أحد يتكلم عن إخراج الأجانب ونزع سلاح المليشيات

رأى عضو مجلس النواب علي التكبالي أن اتفاق المجتمع الدولي على إخراج المرتزقة والمقاتلين الأجانب من ليبيا لم يكن جديّا. وقال التكبالي في تغريدة على “تويتر”: “كل الدول تتكلم عن ضرورة الانتخابات في موعدها”، متابعا: “لا أحد يتكلم عن إخراج الأجانب ونزع سلاح المليشيات”.

وأشار النائب البرلماني إلى أن “الشاحنات التركية تنقل السلاح من الميناء إلى (قاعدة) الوطية كل ليلة”، مردفا: “يبدو أن حبر الاتفاق فيما يخص الأجانب كان شفافا”. جدير بالذكر أن رئيس المجلس الرئاسي محمد المنفي، طالب بدعم المجتمع الدولي لإخراج المرتزقة والقوات الأجنبية من ليبيا، مؤكداً على أن ليبيا ستستضيف مؤتمر دولي في أكتوبر المقبل لدعم العملية السياسية ونجاحها.