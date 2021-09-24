«الأرصاد»: استمرار اعتدال الطقس شمالا

توقع المركز الوطني للأرصاد الجوية، اليوم الجمعة، بقاء درجات الحرارة معتدلة على غالب مناطق الشمال خاصة الشمال الشرقى مع رياح نشطة فترة ما بعد الظهر وفي المساء على بعض المناطق الساحلية.

رأس اجدير حتى سرت- سهل الجفارة جبل نفوسة:

– الطقس: السماء قليلة السحب تتكاثر أحيانا اليوم على الساحل الممتد من الخمس إلى مصراتة.

– الرياح: شمالية شرقية إلى جنوبية شرقية معتدلة السرعة تنشط في المساء على المناطق الساحلية.

– درجات الحرارة القصوى: تتراوح بين 30 و36 درجة مئوية.

الخليج- سهل بنغازي حتى امساعد- الواحات- مراده:

– الطقس: السماء قليلة السحب تتكاثر أحيانا على بعض مناطق الجبل الأخضر وأقصى الساحل الشرقى.

– الرياح: شمالية إلى شمالية غربية معتدلة إلى نشطة السرعة على الساحل.

– درجات الحرارة القصوى: تتراوح بين 27 و31 درجة مئوية على المناطق الساحلية، وبين 36 و38 درجة على الخليج- أجدابيا- جالو، والجغبوب، وتسجل انخفاضا غدا.

الجفرة- سبها- غات- غدامس- الحمادة:

– الطقس: السماء صافية إلى ظهور بعض السحب.

– الرياح: جنوبية شرقية إلى شمالية شرقية سرعتها بين الخفيفة والمعتدلة.

– درجات الحرارة القصوى: تتراوح بين 35 و40 درجة مئوية.

الكفرة- السرير- تازربو:

– الطقس:السماء صافية.

– الرياح: شمالية شرقية إلى شمالية معتدلة السرعة.

– درجات الحرارة القصوى: تتراوح بين 35 و38 درجة مئوية وتسجل انخفاضا بسيطا غدا.

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