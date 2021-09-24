144 ألف جرعة من لقاح “استرازينكا” مقدمةً من الدنمارك تصل إلى طرابلس

استقبلت ليبيا، الأربعاء، شحنةً من لقاح “استرازينكا” المضاد لفيروس “كورونا”، مقدمةً من الحكومة الدنماركية.

الشحنة، التي وصلت عن طريق مطار معيتيقة بالعاصمة طرابلس؛ تُقدّر بـ 144 ألف جرعة، وتأتي في إطار الحملة الوطنية للتلقيح ضد “كورونا” وللحد من انتشار الفيروس.

وفي سياق متصل، حثّ ممثّل منظمة الأمم المتحدة للطفولة “يونيسيف” في ليبيا كلّ من لم يتلقّ اللقاح على ضرورة المبادرة والتوجه إلى أقرب مركز تطعيم جماعي، وهي دعوة تتناغم مع دعوات مماثلة أطلقها المركز الوطني لمكافحة الأمراض بليبيا.

وكان مدير عام المركز الوطني لمكافحة الأمراض، حيدر السائح، قد منح الإذن بإعطاء لقاح “استرازينيكا” كجرعةٍ ثانيةٍ للذين تلقوا جرعةً من لقاح “سبوتنيك”، مشترطًا أن يكون قد مضى على أخذ المتلقي الجرعة الأولى ثلاثة أشهر على الأقل.

يُشار إلى أن عدد من تلقوا التطعيم في ليبيا بلغ 1.334.670 بحسب آخر إحصائيات المركز الوطني، منهم 171.270 تلقوا الجرعة الثانية من اللقاحات المتوفرة في البلاد.

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