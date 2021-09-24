«الشاطر»: أتمنى أن أرى شعارات إيجابية في «مظاهرة اليوم»

وضع عبدالرحمن الشاطر، عضو المجلس الاستشاري، قائمة لرغباته وأمنياته في مظاهرات اليوم التي دعا لها عبدالحميد الدبيبة وجماعة الإخوان والجماعة الليبية المقاتلة، منها إعادة الأمانة للشعب والتعايش السلمي وبناء الدولة، على حد زعمه.

وقال الشاطر، عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك”:” أتمنى أن أرى شعارات إيجابية في المظاهرة التي ستنطلق اليوم الجمعة مثل: إعادة الأمانة إلى الشعب بانتخاب سلطة تشريعية، والتعايش السلمي بين أبناء الوطن، ولا غالب لا مغلوب وبناء الدولة مسؤولية الجميع” على حد تعبيره.

ولفي تدوينة أخرى، قارن الشاطر بين ما حدث في ليبيا وتونس خلال السنوات الأخيرة، زاعما أن تونس انتخب فيها الشعب رئيسا للجمهورية بالطريق الديمقراطي، فانقلب على الديمقراطية والدستور واستأثر بكل السلطات وتحول إلى دكتاتور” على حد ادعائه.

وزعم أن ليبيا يوجد بها انقلابي دكتاتور سفاح مجرم حرب، يدعي ويتمسح بالديمقراطية ليحكم البلاد، في هذا العصر للمجانين بالسلطة عجائب وغرائب، على وصفه.