الأمم المتحدة تطلق شراكةً مع بلدية بنغازي لإعمار المدينة

أعلن فريق الأمم المتحدة القطري في ليبيا عن عقد شراكة مع بلدية بنغازي لإعادة إعمار المدينة عن طريق تنفيذ 68 مشروعًا إنسانيًا وتنمويًا شاملاً يشمل البنية التحتية والخدمات الأساسية.

جاء ذلك في بيانٍ صادرٍ عن البعثة الأممية عقب زيارة قام بها فريق الأمم المتحدة القُطري لبنغازي، تفقد خلالها المرافق الصحية، والمستودعات الطبية، ومخيم الحليس للنازحين، ومكتبة بنغازي التي أُعيد تأهيلها، وكورنيش الشابي، فضلاً عن مكتبيْ شركة تطوير للأبحاث والهيئة الليبية للإغاثة والمساعدات الإنسانية.

وجدّد البعثة عزمها الاستمرار في الشراكات لتعزيز مشاركة ودعم فريق الأمم المتحدة القُطري ودعم توفير الخدمات الأساسية وفرص كسب العيش والمساعدات الإنسانية للحفاظ على السلام وإعادة بناء الترابط الاجتماعي ودفع عجلة التنمية الشاملة في البلاد قدمًا، وفق بيان البعثة.

يُشار إلى أن البعثة الأممية تبنت العديد من المشاريع والشراكات الاقتصادية مع بلديات ومنظمات محلية؛ لدعم الجهود الانسانية في البلاد والوصول إلى الشرائح المجتمعية الضعيفة .

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