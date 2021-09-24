العرادي لـ الليبيين”: علينا الخروج بأعداد كبيرة فالعالم يقبل التغييرات العنيفة

دعا القيادي في تنظيم الإخوان، عبد الرزاق العرادي، السلطة الحالية من المجلس الرئاسي ورئيس حكومة الوحدة الوطنية عبد الحميد الدبيبة، إلى الانقلاب على الاتفاق السياسي ووضع خارطة طريق جديدة.

وعلق العرادي في تغريدات متتابعة على “تويتر” رصدتها “الساعة 24” على تحريض الجماعة المقاتلة والمفتي المعزول الصادق الغرياني، على الخروج اليوم الجمعة في مظاهرات داعية للانقلاب على مجلس النواب. وقال القيادي الإخواني المستقيل من ملتقى الحوار السياسي: “في الحالة الليبية عدوان 4/4 (عملية الجيش الوطني ضد المليشيات في طرابلس) الذي قام به المتمرد كان يعتبره حلاً أكثر من 80% من الدول المهتمة بالشأن الليبي حسب قول غسان، ولكن الليبييين رفضوه وقاوموه” على حد زعمه.

وأضاف العرادي: “نحن الآن في محطة شبيهة بتلك ولكن بمسار ناعم.. إذا خرج اليوم الشعب الليبي وبأعداد كبيرة وفي أكثر من مدينة، يطالبون بزوال المجلسين، واستطاعت السلطة التنفيذية فرضه في ليبيا، ووضعت خارطة طريق واضحة المعالم، فإن العالم سيراقب ويحاسب على تنفيذ تلك الخارطة فقط” وفق ادعائه.

يشار إلى أن العرادي أعلن استقالته من ملتقى الحوار السياسي بعد إصدار مجلس النواب قانون انتخاب رئيس الدولة مباشرة من الشعب، مدعيا أن البديل لهذا القانون “تسوية سياسية تتكون ‏من تقاسم مسؤوليات بين جميع الأطراف الرئيسية”.

ويتوافق العرادي مع أجندة جماعة الإخوان المنادية بتعطيل الانتخابات المقررة في ديسمبر المقبل وفق اتفاق جنيف الذي كان أحد أعضائه، وإجراء الاستفتاء على الدستور أولا واستمرار الدبيبة والأجسام السياسية الحالية حتى إشعار آخر.