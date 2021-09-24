نفاد سجلات قيد عقود الزواج بسرت

نفدت سجلات قيد عقود الزواج لدى المأذونين الشرعيين بسرت، بحسب ما أكدت مصادر متطابقة بالمدينة لـ«بوابة الوسط».

وقالت المصادر إن ذلك جاء نتيجة الإقبال الكبير للشباب على الزواج بعد مبادرة رئيس حكومة الوحدة الوطنية الموقتة، عبدالحميد الدبيبة، بتخصيص منحة للزواج، وفقا لمنظومة صندوق دعم الزواج.

وأوضحت المصادر العدلية وعدد من المأذونين الشرعيين نفاد سجلات قيد عقود الزواج منذ يومين، لافتة إلى جلب سجلات جديدة من محكمة مصراتة يوم الإثنين المقبل.

– الدبيبة يعلن تخصيص مليار دينار «منحة زواج».. ومليار و700 مليون دينار لـ«الإقراض السكني»

ويعمل بمدينة سرت أكثر من 25 مأذونا شرعيا ارتفع مقدار ما يتقاضونه عن عقد الزواج الواحد إلى أكثر من 300 دينار. وتبلغ حصة سرت في صندوق دعم الزواج 400 عريس وعروس، وتسلمت المدينة 14 صكا ماليا من المقرر توزيعها الأحد المقبل.

ومنتصف أغسطس الماضي، أصدر مجلس وزراء حكومة الوحدة الوطنية الموقتة قرارًا رسميًّا بتخصيص مليار دينار لصالح «صندوق دعم الزواج»، على أن يتم التطبيق بداية من سبتمبر الجاري، إذ يحصل 50 ألف شاب وشابة على المنحة بشرط تقديم ما يثبت إقبال الشاب على الزواج.

كما أعلن الدبيبة تخصيص مليار و700 مليون دينار كقروض سكنية من خلال المصرف العقاري، مشددًا على ضرورة مواجهة عزوف الشباب عن الزواج، وتوفير فرص عمل لهم، وتقليل نسب البطالة.

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