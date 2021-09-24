المنفي يعلن تنظيم مؤتمر دولي لمواجهة تحديات إتمام العملية السياسية في ليبيا

العنوان-نيويورك

وأعلن، رئيس المجلس الرئاسي محمد المنفي، في كلمة الخميس أمام الاجتماع السنوي للأمم المتحدة، عن عقد مؤتمر دولي في أكتوبر لحشد الدعم لاستقرار في ليبيا.

وحذّر المنفي، من أن ليبيا تواجه “تحديات حقيقية” قد تقوض الانتخابات المقررة في 24 ديسمبر، موضحًا أن الهدف من المؤتمر هو ضمان دعم دولي بصورة موحدة ومتسقة واستعادة الشعور بالقيادة والملكية الليبية على مستقبل البلاد.

كما حذّر المنفي من العودة إلى المربع الأول في حال فشل إجراء الاستحقاق الانتخابي في البلاد.

وقال المنفي “أمام ليبيا إما النجاح نحو التحول الديمقراطي عبر إجراء انتخابات حرة ونزيهة وشفافة ومقبولة النتائج ومن ثم الانطلاق نحو الاستقرار الدائم والازدهار، وإما الصراع والعودة إلى مربع الانقسام والصراع المسلح”.

كما طالب المنفي بدعم المجتمع الدولي لإخراج المرتزقة والقوات الأجنبية من ليبيا، لأن ذلك من شأنه “أن يسهم في إجراء انتخابات حرة وآمنة ونزيهة”.