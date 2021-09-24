“دراغي” يؤكد أهمية إيجاد حلٍّ مستدام وشامل في ليبيا

أكد رئيس الوزراء الإيطالي ماريو دراغي، في كلمةٍ له في الدورة 76 للجمعية العامة للأمم المتحدة بنيويورك، على دعم عملية الانتقال السياسي في ليبيا على مستوى الاتحاد الأوروبي؛ من أجل إيجاد حلّ مستدام وشامل للأزمة.

وأضاف أن الهدف هو استكمال المسار الذي حدّده الليبيون بأنفسهم، في إطار وطني، دون تدخل خارجي، وتحت رعاية الأمم المتحدة.

وحثّ “دراغي” المجتمع الدولي على العمل مع المؤسسات والشعب في ليبيا؛ لتجاوز حالة الجمود الراهنة؛ من أجل ضمان إجراء الانتخابات المُزمع عقدها في 24 ديسمبر القادم، والتقيّد التام بوقف إطلاق النار .

وأضاف “دراغي”، خلال كلمته، أنه يجب عدم إغفال حالة عدم الاستقرار في منطقة البحر الأبيض المتوسط، والاهتمام بما تمر به أفغانستان، وجميع مناطق آسيا الوسطى، بحسب ما أوردته وكالة “آكي” الإيطالية.

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