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الاثنين القادم جلسة مناقشة قانون انتخاب مجلس النواب

تم النشر منذُ 14 ثانية
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مصدر الخبر / صحيفة الساعة 24
مصدر الخبر / صحيفة الساعة 24

دعت رئاسة مجلس النواب الأعضاء لحضور جلسة مناقشة مشروع قانون انتخاب مجلس النواب. وحددت رئاسة هيئة مجلس النواب يوم الاثنين المقبل، لجلسة مناقشة القانون، وفقا لبيان طالعته “الساعة 24”.

يشار إلى أن مجلس النواب أصدر قانون انتخاب رئيس الدولة مباشرة من الشعب وأحاله إلى البعثة الأممية والمفوضية العليا للانتخابات.

ودعا المجلس الرئاسي في بيان له أمس الخميس السلطة التشريعية إلى تحمل مسؤولياتها الوطنية والقانونية لإنجاز التشريعات المطلوبة لإتمام العملية الانتخابية، حرصا على سلامة سير العملية السياسية وفق خارطة الطريق المعتمدة بمنتدى الحوار السياسي.

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صحيفة الساعة 24

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