“المنفي” يحشد الدعم الدولي لمبادرة “استقرار ليبيا”

دعا رئيس المجلس الرئاسي محمد المنفي، إلى دعم جهود بلاده في تنظيم مؤتمر “مبادرة دعم استقرار ليبيا” المُزمع عقده في أكتوبر المقبل.

وشدد “المنفي”، خلال كلمته في الدورة 76 للجمعية العمومية للأمم المتحدة بنيويورك، على ضرورة استعادة الليبيين لزمام المبادرة، وصياغة تسوية تتناول مختلف المسارات السياسية والأمنية والعسكرية والاقتصادية، استنادًا إلى المخرجات الدولية السابقة بشأن ليبيا.

وتسعى المبادرة، بحسب “المنفي”، إلى ضمان استمرار الدعم الدولي بصورة موحدةٍ ومتسقةٍ، وفقًا لرؤية وطنية شاملة، بمشاركة المؤسسات والجهات الوطنية ذات العلاقة، وكذلك الشركاء على المستوييْن الدولي والإقليمي؛ لخلق توافق حول ضمانات فعالة للحفاظ على العملية السياسية، وإجراء انتخابات آمنة وشفافة ونزيهة ومقبولة النتائج.

وحذر “المنفي” من خطورة فشل عملية التحول الديمقراطي والعودة إلى مربع الانقسام والصراع المسلح، داعيًا المجتمع الدولي إلى الاضطلاع بمسؤولياته لدعم الجهود الجارية لمعالجة مشكلة إخراج القوات والمرتزقة الأجانب من البلاد، والتي عدّها تحديًا حقيقيًا لجهود إجراء الانتخابات.

يُشار أن “الدبيبة” كان قد أعلن، على هامش مؤتمر برلين 2، عزم بلاده تنظيم مؤتمر دولي لدعم استقرار ليبيا في 21 أكتوبر المقبل؛ لدعم ملكية الليبيين للحلّ السياسي.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من قناة 218 الليبية