أوحيدة: الدبيبة ومن معه يعتبرون انتخابات 24 ديسمبر مجرد كذبة

قال عضو مجلس النواب جبريل أوحيدة، إن رئيس حكومة الوحدة الوطنية عبدالحميد الدبيبة، ومن أتوا به بأموال، يعتبرون انتخابات 24 ديسمبر، مجرد كذبة غايتهم كانت ولا زالت إزاحة السراج والاستمرار بدلا عنه إلى ماشاء الله.

وأضاف أوحيدة، عبر حسابه على موقع التوصل الاجتماعي “فيسبوك”:” مسؤولا كنت أو مواطن من الآن وحتى 24 ديسمبر، حدد مكانك أما منساقا وراء جلبة الدبيبة المدعومة من الغرياني والإخوان والمليشيات ومافيا نهب أموال ليبيا، وأما في الجهة المقابلة التي تقاوم هذه العصابات منذ 2013 وأما مع جماعة ربنا ينصر الحق بس أرجوك فكنا من التنقيز بين المراكب بعدين”.

وأكد أن النتيجة المتوقعة، هي انتخابات مقبولة في موعدها وسيعترف بها العالم والليبيين ربما باستثناء من خسرها فقط، أو انتخابات مزورة وانشقاق وهذا ما يعمل عليه البعض من الداخل والخارج والنتيجة أما حرب أو انقسام.

وذهب أوحيدة، إلى التوقع الثالث، وهو عدم وجود انتخابات والنتيجة عكس ما يسعى له تيار الدبيبة وسلطة الأمر الواقع في الغرب الليبي فلن يستمر الوضع على ما هو عليه بل سنكون أمام سيناريو (ثانيا).