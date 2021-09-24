المنقوش تؤكد أهمية دور البعثة الليبية بالأمم المتحدة في «توضيح رؤية ليبيا بمختلف القضايا»

أكدت وزيرة الخارجية والتعاون الدولي، نجلاء المنقوش، أهمية دور البعثة الليبية لدى الأمم المتحدة في نيويورك، في تعزيز العلاقات وتوضيح رؤية ليبيا في مختلف القضايا، خاصة «لما تتمتع به من سهولة التواصل مع أغلب دول العالم بحكم طبيعة مهمتها».

جاء ذلك خلال لقاء المنقوش، أمس الخميس، مع أعضاء البعثة الليبية لدى الأمم المتحدة في نيويورك، بحضور رئيس البعثة المندوب الدائم لليبيا السفير طاهر السني، وفق بيان لوزارة الخارجية بحكومة الوحدة الوطنية اليوم.

وشهد اللقاء، مناقشات حول أداء البعثة، وما تواجهه من مصاعب، واستعراض مشاركتها في عمل اللجان المتخصصة في الجمعية العامة، والمنظمات الأممية المتخصصة.

وبحسب البيان، أشادت المنقوش بجهود أعضاء البعثة، ودعت إلى «المزيد من العطاء، خاصة في هذا الظرف الاستثنائي الذي تمر به ليبيا».

– الولايات المتحدة تؤكد أهمية إجراء الانتخابات الليبية في موعدها أواخر ديسمبر

كما شددت على أهمية التنسيق بين البعثة والإدارات المختلفة بوزارة الخارجية والتعاون الدولي.

والإثنين التقت المنقوش، في نيويورك، مع وكيلة وزارة الخارجية الأميركية للشؤون السياسية فيكتوريا نولاند، والوكيل المساعد لشؤون الشرق الأدنى بيل لمبرت، وكبير المستشارين بالخارجية الأميركية دينا شاروخي.

فيما أكد الجانب الأميركي خلال اللقاء، أهمية إجراء الانتخابات البرلمانية والرئاسية، في موعدها المحدد (24 ديسمبر المقبل)، وفقًا لمقررات مؤتمر برلين.

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