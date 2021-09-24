“ميتسولا”: سبب تدفق المهاجرين عدم مصادقة ليبيا على اتفاقية جنيف

اعتبرت نائبة رئيس البرلمان الأوروبي، روبرتا ميتسولا، أن عدم مصادقة ليبيا على اتفاقية جنيف بشأن اللاجئين تعد السبب الرئيس فيما يتعلق بتدفقات الهجرة التي تنطلق من ليبيا.

وعبّرت “ميتسولا” عن الحاجة إلى التباحث مع بلدان المصدر أو العبور خاصةً تلك التي يمكنها عقد اتفاقيات معها بشأن الترحيل في ظل انخفاض رحلات الترحيل التي يجري تنفيذها، مضيفةً أنه يجب على البرلمان الأوروبي؛ العمل مع المجلس والمفوضية الأوروبيين؛ للتوصل إلى اتفاقيات مع هذه الدول، بحسب وكالة “نوفا” الإيطالية.

ونوّهت “ميتسولا” إلى أن بلدها مالطا يملك معرفةً تاريخيةً وطويلة الأمد بشأن ليبيا، مشيرةً إلى حياديته في مساعيه في السابق والحاضر، في حلّ الأزمات، مؤكدةً على حاجة أوروبا للحوار مع ليبيا المجاورة؛ بما يساهم في مواجهة التحديات المشتركة .

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