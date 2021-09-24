الوطنية للنفط تخصص 4 مصانع أكسجين للمناطق المجاورة للعمليات النفطية  

أخبار ليبيا 24

ضمن جهودها في دعم قطاع الصحة في المناطق المجاورة للعمليات النفطية ومساعدتها لمواجهة جائحة كورونا استلمت المؤسسة الوطنية للنفط 4 مصانع أكسجين.

وبحسب بيان المؤسسة يأتي ذلك ضمن برامج التنمية المستدامة بالمؤسسة الوطنية للنفط وبرعاية من شركة توتال الفرنسية.

وأشارت المؤسسة إلى أنه تم دراسة المعلومات المتوفرة لمصادر الأكسجين المتاحة في المناطق والمضي مع أفضل الخيارات للاستفادة المثلى والقصوى من إنتاج هذه المصانع لتوفير اسطوانات الأكسجين لمراكز العزل والمستشفيات.

وأكدت المؤسسة أنه تم تخصيص مصانع الأكسجين الأربعة التي وصلت عبر ميناء مصراتة لبلديات، جالو، والعجيلات ، وغات، ومركز عزل مدينة رأس لانوف السكنية.

يذكر أن المؤسسة الوطنية للنفط قامت خلال الشهر الماضي بتوريد وتركيب مصنع أكسجين ببلدية وادي عتبة مما ساهم في حلحلة مشكلة نقص الأكسجين الطبي في تلك المنطقة.

وأكدت المؤسسة أنها ستستمر مع شركائها من الشركات الأجنبية ومن خلال إدارة التنمية المستدامة في تقديم دعمها لقطاع الصحة لمجابهة جائحة كورونا ودعم سكان المناطق المجاورة للعمليات النفطية.

وحضر مراسم الاستلام مدير إدارة التنمية المستدامة بالمؤسسة الوطنية للنفط مختار عبدالدائم، ونائب مدير عام شركة توتال الفرنسية في ليبيا بشير بزيزي، ومتابعة برامج التنمية في شركة توتال، رنا بادي.