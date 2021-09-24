ماذا تعرف عن صندوق دعم الزواج؟

انشئ صندوق دعم الزواج بناء على القانون رقم (5) لسنة 2019 والصادر عن مجلس النواب متضمناً تسع مواد تفصل كافة الآليات المتعلقة به.

المادة الأولى من القانون نصت على انشاء المؤسسة تحت مسمى (صندوق دعم الزواج) على أن تكون تبعيتها لوزارة الشؤون الاجتماعية.

المادة الثانية سردت اختصاصات الصندوق التي تمثلت في دعم الراغبين في الزواج وتنظيم الأفراح الجماعية ودعم الجهات العاملة على مكافحة ظاهرة تأخر سن الزواج والمساهمة في تنفيذ البرامج الاجتماعية والسكنية للدولة بالتنسيق مع الوزارات والجهات ذات العلاقة.

كما حدد القرار في مادته الرابعة إيرادات الصندوق بشكل تفصيلي إضافة لمنحه الإذن في استثمار إيراداته وفق خطط مدروسة يتم وضعها على أن تختص وزارة الشؤون الاجتماعية بتقديم عرض لمجلس الوزراء للمساهمة في اصدار اللائحة التنفيذية.

الجدير بالذكر أن رئيس حكومة تسيير الأعمال عبد الحميد الدبيبة أصدر القرار رقم (307) لسنة 2021 بشأن نقل تبعية الصندوق لوزارة الشباب بالمخالفة للمادة الأولى لقانون مجلس النواب رقم (5) لسنة 2019.

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