فؤاد: الشارع كانت تحرّكه قيادات مجرمة أمثال القذافي وصدام وعبدالناصر

حرض الطبيب محمد فؤاد، الذي تقدمه قنوات “الإخوان” بوصفه “محلل سياسي، المتظاهرين المستجيبين لدعوات رئيس حكومة الوحدة الوطنية والجماعة الليبية المقاتلة، اليوم الجمعة، على مهاجمة البعثة الأممية في ليبيا باستخدام لافتات تطالب بطردها، زاعما أنها مصدر قوة عقيله صالح رئيس مجلس النواب”.

وقال محمد فؤاد، المقيم في إيطاليا، عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك”:” نصيحة غدا، لا تنسو لافتات طرد بعثة كوبيتش التي تؤيد عقيله، فهى مصدر قوته وتزويره”، على حد تعبيره.

وزعم فؤاد، أن تحريك الشارع يحتاج إلى قيادة، وليس شرطا أن تكون تلك القيادة زعامة حقيقية، فالشارع العربى حركته قيادات مجرمة من أمثال عبد الناصر وصدام حسين ومعمر القذافى”، على حد قوله.

ولفت إلى أن ليبيا- رغم كل الكوارث- فشل الجميع فى تحريك الشارع وحرك الشارع القطيط واليوم الدبيبة، فهذه هى الحقيقة سواء قبلناها أو رفضناها ولكنها تبقى الحقيقة ويمكنك استغلال ذلك أو وفضه والبحث عن حقيقة أخرى ربما لن تجدها أبدا” على حد ادعائه.