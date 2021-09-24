رصد 19 وفاة و 936 إصابة جديدة بـ”كورونا” في ليبيا

سجّل المركز الوطني لمكافحة الأمراض 19 حالة وفاة بمتحوّر كورونا، يوم الخميس؛ ليرتفع إجمالي الوفيات منذ تسجيل أول حالة إلى 4.588.

المركز، في تحديثه اليومي؛ أكد أن الحالات الإيجابية بلغت 936حالة، شكّلت ما نسبته 15.7% من مجموع العينات الواردة للمركز، والبالغة 5.937 عينة بينما سجل 1.061 حالة تعافٍ.

يُشار إلى أنه، وبحسب بيانات المركز؛ بلغت حالات الإصابة النشطة بفيروس “كورونا”، 67.879 حالة، بينما بلغ عدد حالات التعافي الإجمالية 253.524 حالة، مع استمرار جهود المركز الوطني في توسيع دائرة تقديم اللقاحات، حيث بلغ عدد المُلقّحين بالجرعة الأولى 1.351.714 بينما بلغ عدد المُلقّحين بجرعتيْن 186.300.

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