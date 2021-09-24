مجلس النواب يصدر القوانين والدبيبة يتباهى بتطبيقها

صدر القانون رقم (4) بشأن مرتبات العاملين في بقطاع التعليم عن مجلس النواب في عام 2018 وتضمن أحد عشر مادة مفصلة شملت كافة التفاصيل المتعلقة بالعاملين في قطاع التعليم وتصنيفاتهم الوظيفية ورواتبهم.

مواد القانون رقم (4) تضمنت كافة التفاصيل المتعلقة برواتب المعلمين والمنح والمزايا والرعاية الصحية وغيرها على أن تلتزم الحكومة (مجلس الوزراء) بتطبيق كافة مواده، فضلا عن جدولٍ تفصيلي بالرواتب بناء على الدرجة الوظيفية.

يذكر أن رئيس حكومة تسيير الأعمال عبد الحميد الدبيبة أصدر قراراً ينص على تعديل رواتب المعلمين وتطبيق القانون الصادر عن مجلس النواب دون اعتماد الميزانية على الرغم من تأكيد لجنة المالية بمجلس النواب أن الميزانية المقدمة من الدبيبة لم تتضمن الزيادة المقررة في بالقانون رقم (4).

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