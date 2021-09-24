قشوط: زيادة المرتبات حق.. والإنجاز الحقيقي في طرد القوات الأجنبية

علق المحلل السياسي محمد قشوط على قرار رئيس حكومة الوحدة الوطنية عبد الحميد الدبيبة بزيادة مرتبات المعلمين.

وقال قشوط في تغريدة على “تويتر” رصدتها “الساعة 24″، إن الدبيبة أصدر القرار رغم أن مجلس النواب أصدر قانون الزيادة لهم قبل أشهر ورفضه الدبيبة بحجة عدم اعتماد الميزانية، ليأتي الليلة ويقرر الزياده رغم أن الميزانية لم يتم اعتمادها.

وتابع: “المرتبات وصرفها، زيادة المرتبات حق وليس إنجازا، دعم صندوق الزواج ليس إنجازا، دعم الشباب ليس إنجازا”. وأكد المحلل السياسي أن “الإنجاز الحقيقي في استعادة سيادة الدولة وطرد كل قوة أجنبية ومعاملة الليبيين سواسية كأسنان المشط ونقل الدولة من الاستهلاك للإنتاج ومن تقوقع إلى فاعلية في محيطها الدولي”.

وأضاف أن “الإنجاز الحقيقي في مشاريع التنمية وإعادة الإعمار وخلق فرص العمل وتحويل ليبيا لمستقطبة للمستثمرين، سأكتفي بهذا القدر بأسف على شعب تنازل عن حقه الذي يكفله له القانون ليجعلها إنجازات يصنع بها أمجاد للمافيات”.