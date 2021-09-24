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الأدميرال ستيفانو توركيتو قائدًا جديدًا لعملية إيريني

تم النشر منذُ ساعة واحدة
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مصدر الخبر / قناة 218 الليبية
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية

عيّن مجلس الاتحاد الأوروبي الأدميرال ستيفانو توركيتو، الخميس، قائدًا جديدًا لعملية إيريني الخاصة بمراقبة الأسلحة إلى ليبيا، خلفًا لفابيو أغوستيني، وسيُباشر مهامه بدءًا من أكتوبر القادم، بحسب وكالة “نوفا” الإيطالية.

وأضاف المجلس أن “توركيتو” هو قائد الفرقة الأولى في البحرية الإيطالية، وقد شغل منصب القائد التكتيكي لعملية البحر الآمن الأوروبية في أربع مناسبات مختلفة، كما تقلّد منصبًا قياديًا في عملية صوفيا، امتد من سبتمبر 2018 إلى يونيو 2019 .

يُشار إلى أن عملية إيريني؛ أطلقها الاتحاد الأوروبي في 31 مارس من العام 2020، وتهدف إلى فرض حظر الأمم المتحدة على توريد السلاح إلى ليبيا ، وهي عمليةٌ عسكريةٌ تابعةٌ للاتحاد الأوروبي، تحت مظلة سياسة الأمن والدفاع المشترك.

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قناة 218 الليبية

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