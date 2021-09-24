وزارة الداخلية: مصلحة الجوازات والجنسية تعتبر جواز السفر الأخضر لاغيًا

قال الناطق باسم وزارة الداخلية بحكومة تسيير الأعمال عبد المنعم العربي إن قرار منع السفر بالجوازات الخضراء لم يصدر عن جوازات مطار معيتيقة الدولي.

العربي وفي تصريحات خاصة لقناة “ليبيا الأحرار” التي تبث من تركيا بتمويل قطري، أوضح أن قرار المنع جاء وفق استراتيجية وسياسة رئاسة مصلحة الجوازات والجنسية، التي تعتبر الجواز الأخضر لاغيًا وفق المادة 4 من اللائحة التنظيمية للجواز المقروء آليًا، وفق قوله.

وأضاف العربي أن الجوازات الخضراء تعتبر في حكم المنتهية قياسًا بدول عدة انتهجت سياسة إصدار جوازات مقروءة آليًا، مشيرًا إلى عدم وجود صعوبة في استخراج الجوازات ذات الطبعة الزرقاء.

العربي أشار إلى أن مصلحة الجوازات تعمل بكل فروعها وسيكون هناك استثناء للمرضى والجرحى، على حد تعبيره.

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