عامر التواتي: التظاهرات المؤيدة للأشخاص لا تنتج حلاً بل هي استغلال للمواطنين

حذر الدكتور الجراح عامر التواتي، الليبيين من استغلالهم من قبل بعض الأطراف السياسية.

وقال التواتي في تدوينة على “فيسبوك” إن “مظاهرات اليوم وفي أي مدينة في البلد لكي تكون ذات معنى ومعبرة عن الحس الوطني وعن حق الناس في تغيير واقعهم البائس واستعادة بلدهم من كل الكيانات الفاشلة لا يجب أن يكون لها إلا هدف واحد وهو الانتخابات الرئاسية والبرلمانية في موعدها”.

وأوح الجراح الليبي أن “الانتخابات وحدها من ستسقط أي كيان يريدون إسقاطه ناهيك عن كونها حق للناس وواجب عليهم .

” وأشار إلى أن “المظاهرات لتأييد هذا الشخص أو الكيان ورفض الآخر لن تنتج حلا بل تجعل من المتظاهرين مجرد أشخاص يتم استغلالهم وليس رجالا ونساءً أحرارًا يريدون الأفضل لبلدهم ولأنفسهم”.