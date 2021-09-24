مدير مطار بنينا يبحث مع القنصل المصري عودة شركات الطيران المصرية للمطار

بنغازي 24 سبتمبر 2021 (وال) _ عقد مدير عام مطار بنينا الدولي ومساعده أمس الخميس، اجتماعاً مع القنصل العام لجمهورية مصر العربية، وذلك لمناقشة عودة شركات الطيران المصرية لمطار بنينا الدولي.

وناقش المجتمعون خلال الاجتماع الذي حضره مدير أمن منفذ المطار ورئيس رقابة جوازات المطار، الإجراءات المطلوبة وتذليل الصعوبات من أجل العودة القريبة للشركات المصرية وفتح الخط الجوي (بنغازي / القاهرة).

هذا وفي وقت سابق، اتفقت مصلحة الطيران المدني الليبية والمصرية على إتخاذ الإجراءات اللازمة لإعادة تشغيل الرحلات الجوية بين مطارات (معيتيقة – مصراته – بنينا) ومطار القاهرة الدولي، ابتداءً من 2021/09/30.

وجاء هذا الإتفاق ،عقب توقيع مذكرة التعاون بين وزارة المواصلات بحكومة الوحدة الوطنية ونظيرتها بجمهورية مصر العربية، خلال زيارة التي أجراها رئيس حكومة الوحدة الوطنية السيد عبدالحميد الدبيبة خلال الأيام الماضية. (وال _ بنغازي) ف م / ه ع

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