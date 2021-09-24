سهيل الغرياني: إسقاط البرلمان واجب شرعي

قلل سهيل، نجل الصادق الغرياني، المفتي المعزول بقرار من مجلس النواب، من “أهمية بيان المجلس الرئاسي بشأن قرار البرلمان بسحب الثقة من حكومة تسيير الأعمال الثلاثاء الماضي”.

الغرياني الصغير، الذي يشغل منصب المدير التنفيذي لقناة التناصح ذراع والده الإعلامية، والمتنقل في الإقامة ما بين إسطنبول ولندن، وفي منشور له عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، قال: ”للأسف بيان هزيل من المجلس الرئاسي وليس في مستوى المسؤولية على مآسي مجلس النواب التي عانى منها الناس لسنوات”، على حد زعمه.

وفي تدوينة أخرى، زعم الغرياني الصغير، أن “دفع ضرر البرلمان الذي وصفه بـ”الساقط” بكل المقاييس الشرعية والأخلاقية والقانونية واجب ولا يتحقق ذلك إلا بإسقاطه”، على حد زعمه.

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