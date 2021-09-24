الدبيبة ينفذ قانون رقم 4 لسنة 2018 الصادر عن مجلس النواب بشأن زيادة مرتبات المعلمين

ليبيا – أصدر رئيس حكومة الوحدة عبد الحميد الدبيبة مساء أمس الخميس قرار مجلس الوزراء، لتنفيذ قانون رقم 4 لسنة 2018 الصادر عن مجلس النواب، والذي يتضمن زيادة مرتبات المعلمين على أن يتم البدء في تنفيذها اعتبارًا من شهر سبتمبر للعام الجاري.

الدبيبة طمأن عبر مكتبه الإعلامي العاملين في باقي القطاعات بأن الزيادة في مرتباتهم هدف رئيسي لحكومة الوحدة، وعلى رأسهم العاملين بقطاعي الصحة والداخلية.

وأكد بأن اعتماد جدول مرتبات موحد لكافة العاملين بالدولة وتحقيق العدالة الاجتماعية المنشودة هي مسؤولية تاريخية تقع على عاتق هذه الحكومة.

هذا والتقى الدبيبة أمس الخميس بديوان مجلس الوزراء، مع أعضاء النقابة العامة للمعلمين، بحضور وزير التربية والتعليم موسى المقريف، والدولة لشؤون مجلس الوزراء ورئيس الحكومة عادل جمعة، وعدد من مدراء الإدارات المختصة بوزارة التعليم.

وناقش الحضور مع الدبيبة الصعوبات التي تواجه قطاع التعليم، ومنها تدني المرتبات، وكذلك عدم صرف علاوة الحصة للأربع أشهر الماضية.

وبدوره، أكد الرئيس على الدور الهام للمعلم في تهيئة النشأ ،مثنيًا على جميع المعلمين لحرصهم لإيصال رسالتهم النبيلة رغم ظروف جائحة كورونا والتي أثرت على ظروف العملية التعليمية، مؤكدًا أن الحكومة قدمت الميزانية العامة متضمنة الزيادة المقررة للمعلمين، والتي لم يتم اعتمادها بعد.

مت جانبه ، أعرب النقيب العام عن رغبة المعلمين بتدخل رئيس الحكومة لتحسين أوضاع المعلمين ولكي لا يتم اللجوء لأي اعتصامات قد تتسبب في إيقاف الامتحانات.

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يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من صحيفة المرصد الليبية