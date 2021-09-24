“المنقوش” تتفقّد عمل البعثة الليبية لدى الأمم المتحدة

شددت وزيرة الخارجية نجلاء المنقوش، على ضرورة التنسيق بين البعثة الليبية لدى الأمم المتحدة والإدارات المختلفة بوزارة الخارجية.

وأكدت “المنقوش”، خلال لقائها أعضاء البعثة بنيويورك؛ على أهمية دور البعثة في تعزيز العلاقات، وتوضيح رؤية ليبيا إزاء مختلف القضايا؛ نظرًا لما تتمتع به البعثة من سهولة التواصل مع غالبية دول العالم، بحكم طبيعة مهمتها، وفق بيان الخارجية.

وأجرت “المنقوش” نقاشاتٍ حول المصاعب التي تُواجه عمل البعثة، بالإضافة إلى استعراض مشاركاتها في عمل اللجان المتخصصة في الجمعية العامة، والمنظمات الأممية المتخصصة.

يُشار إلى أن “المنقوش” شاركت في أعمال الدورة 76 للجمعية العامة للأمم المتحدة، ضمن وفد ترأسه رئيس المجلس الرئاسي، محمد المنفي.

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