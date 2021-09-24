القيادة العامة للقوات المسلحة توفر لقاح “سبوتنيك” للعاملين في الليبية للموانئ

بنغازي 24 سبتمبر 2021 (وال) _ قامت القيادة العامة للقوات المسلحة العربية الليبية أمس الخميس، بتوفير لقاح “سبوتنك” للعاملين بالشركة الليبية للموانىء.

هذا و باشرت لجنة التطعيم ضد كورونا ضمن حملة (درهم وقاية) بمكتب الرعاية الصحية الأساسية بإدارة الخدمات الطبية العسكرية، بتطعيم العاملين بالشركة من موظفين وإداريين وعمال.

وبدوره، قال الدكتور أمن صالح إبراهيم: بأنه تم التطعيم بلقاح سبوتنك الروسي، وتكونت اللجنة من طاقم طبي متكامل ومجهزة بسيارة تجميد للقاح بدرجة 18 تحت الصفر، وسيارة إسعاف.أ

يذكر أن الجرعة الثانية من اللقاح للعاملين بالشركة ستتوفر بعد ثلاثة أسابيع. (وال _ بنغازي) ه أ / ه ع

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