النواب يشكل لجنة لدراسة وإعداد مقترح مشروع قانون الانتخابات البرلمانية

العنوان –طبرق

أصدر رئاسة مجلس النواب قرار يقضي بتشكيل لجنة من أعضاء المجلس، لتتولى دراسة وإعداد مقترح مشروع قانون الانتخابات البرلمانية المقبلة.

ودعت المادة الثالثة من القرار أعضاء مجلس النواب إلى تقديم مقترحاتهم بشأن مشروع الانتخابات البرلمانية إلى اللجنة لدراستها وإمكانية تضمينها لمشروع القانون.

وأوضح القرار أن اللجنة مؤقتة من أعضاء مجلس النواب وعضوية اللجنة الاستشارية القانونية لمكتب رئاسة مجلس النواب.

وضمت اللجنة كل من: رمضان شمبش – آدم بوصخرة – محمد إبراهيم – مصباح البدوي – اسماعيل محمد – سليمان الفقيه – فريحة الحضيري – عبدالسلام نصية – الهادي الصغير- محمد العباني- انتصار شنيب – على التكبالي- ميلود الأسود.