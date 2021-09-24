“دي مايو” يحذّر من عدم إجراء الانتخابات في ليبيا

قال وزير الخارجية الإيطالي لويجي دي مايو، الجمعة، إن الوضع على الأرض في ليبيا “ليس ممتازًا”، مضيفًا أن المجتمع الدولي يدرك تمامًا أن الليبيين يريدون إجراء الانتخابات.

وحذر “دي مايو”، في تصريحاتٍ له من نيويورك، من أن عدم إجراء الانتخابات؛ سيُولّد حالةً من عدم الاستقرار، وهو ما يزيد من فرص خطر تفاقم أزمات الإرهاب والهجرة، بحسب ما نقلته وكالة “آكي” الإيطالية.

يُشار إلى أن “دي مايو” شدّد، منذ أشهر، على تأكيد دعم الاتحاد الأوروبي للسلطات الليبية في جهودها الرامية إلى تحقيق الاستقرار، وإعادة الاعمار، إلى جانب المصالحة الوطنية، معتبرًا أن الإطار السياسي المستقر في الواقع شرطٌ أساسيٌّ؛ لخلق شراكة أوسع مع ليبيا.

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