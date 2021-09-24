بليحق يعلق على إقرار الحكومة زيادة مرتبات المعلمين

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قال المتحدث باسم مجلس النواب عبدالله بليحق، اليوم يُقرر صرف زيادات المُعلمين دون اعتماد ميزانية لهدف وغاية رغم أن اعتماد الميزانية كانت حُجة لعدم الصرف.

وأضاف بليحق في منشور عبر حسابه على “فسبوك” أن صرف زيادات مُرتبات المُعلمين وغيرها من الزيادات التي أقرها مجلس النواب لا علاقة له باعتماد الميزانية بل كان ذلك لهدف وغاية.

وتابع المتحدث باسم مجلس النواب :”لكن الهدف والغاية الأهم والأكبر تحققت وهو ما أرادهُ مجلس النواب عندما أصدر هذه القوانين وهو تحسين دخل المواطن”.

وأشار بليحق إلى أن مجلس النواب ومُنذ الجلسة لمُناقشة الميزانية التي قُدمت للمجلس من الحكومة دون الزيادات، اعتمد الباب الأول من الميزانية شرط أن يتضمن زيادات مرتبات المواطنين التي صدرت بها قوانين من المجلس مثل التعليم والشرطة والمتقاعدين والجامعات والمعينين الجدد وغيرها.

وأوضح المتحدث باسم مجلس النواب أن دعم الشباب في الزواج أصدر له مجلس النواب قانون دعم الزواج.

ولفت إلى ان اعتماد هذه القوانين وإصدارها مر على رحلة طويلة قبل إنجازها لا سيما قانون رقم 4 لسنة 2018.م الخاص بالمُعلمين تطلبت الكثير من الجهد والوقت.

وختم بليحق منشوره :”نُبارك لجميع المُستفيدين من القوانين التي أصدرها مجلس النواب للرفع من دخل المواطن، ونأمل أن يتم إنجاز القانون المُوحد لكافة العاملين بالدولة ليتم أولاً رفع دخل المواطن بما يُلبي احتياجاته ويضمن له العيش الكريم ، وبما يُحقق العدالة الاجتماعية في مستوى الدخل بين كافة شرائح المجتمع”.

وكان رئيس حكومة الوحدة الوطنية عبدالحميد الدبيبة، أصدر امس الخميس، قرارا لتنفيذ قانون زيادة العاملين في قطاع التعليم الصادر عن مجلس النواب.

وقالت الحكومة، إن البدء في تنفيذ القرار سيكون اعتبارًا من شهر سبتمبر للعام الجاري.

وأضافت، أن الدبيبة طمأن العاملين في باقي القطاعات، بأن الزيادة في مرتباتهم، هدف رئيسي لحكومة الوحدة الوطنية وعلى رأسهم العاملين بقطاعي الصحة والداخلية.

وأكدت، أن اعتماد جدول مرتبات موحد لكافة العاملين بالدولة، وتحقيق العدالة الاجتماعية المنشودة، هي مسؤولية تاريخية تقع على عاتق هذه الحكومة.