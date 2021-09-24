خاص| افتتاح مقر بهو الخاص بضباط القاعدة البحرية طبرق

طبرق 24 سبتمبر 2021 (وال)- افتتح آمر منطقة طبرق العسكرية اللواء هاشم بورقعة، مقر بهو الخاص بضباط القاعدة البحرية طبرق، بحضور رئيس أركان القوات البحرية اللواء “شعيب الصابر”، وآمر القاعدة البحرية طبرق اللواء ناجي بوعلوية، ورئيس المجلس التسييري لبلدية طبرق فرج بوالخطابية.

وقال مسؤول شعبة الإعلام بمنطقة طبرق العسكرية أبو بكر الرفادي – في تصريح خاص لوكالة الأنباء الليبية – إنه عقب الافتتاح أجرى آمر منطقة طبرق العسكرية، جولة تفقدية لمرافق بهو الضباط، للوقوف على أهم الاحتياجات، أعقبه عقد اجتماع موسع داخل القاعدة البحرية، لمناقشة كل ما يتعلق بعمل القاعدة.

وأضاف الرفادي أنه جرى بقاعدة طبرق البحرية؛ مراسم استقبال رئيس أركان القوات البحرية اللواء “شعيب الصابر”، حيث كان في استقباله آمر قاعدة طبرق البحرية اللواء ناجي بوعلوية، وآمر منطقة طبرق العسكرية اللواء هاشم بورقعة، بحضور رئيس المجلس التسييري طبرق فرج بوالخطابية .

وأشار الرفادي إلى أن بهو الضباط تم صيانته وتجهيزيه بمجهودات ذاتية من قبل آمر قاعدة طبرق البحرية. (وال) ف و/ ر ت

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