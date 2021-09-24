الأمين: لا بد من تغيير المشهد السياسي بالانتخابات الرئاسية والتشريعية

أعرب عضو ملتقى الحوار في “اتفاق الصخيرات” فضيل الأمين عن تخوفه من الانقلاب على مجلس النواب.
وقال الأمين في تغريدة على “تويتر”، قال: “أرجو ألا تكون أجواء 2014 وما يسمى بتحالف فجر ليبيا الذي قام بانقلاب استباقي في تلك السنة يعود من جديد بشكل أكثر تنميقاً”.
وأضاف: “مجلس النواب يجب أن ينتهي، وكذلك مجلس الدولة وكل الأشكال الانتقالية”، مؤكدا ضرورة إعادة ضبط المشهد السياسي، وفق قوله.
وأوضح أن “هذا يعني انتخابات رئاسية وتشريعية”، مردفا: “ما فيش احميدة وحمد!!”.
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