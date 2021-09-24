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وزيرة الخارجية تدعو الطاهر السني وبعثة ليبيا بنيويورك إلى مزيد من العطاء

تم النشر منذُ 4 ثواني
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مصدر الخبر / صحيفة الساعة 24
مصدر الخبر / صحيفة الساعة 24

التقت وزيرة الخارجية والتعاون الدولي السيدة نجلاء المنقوش أمس الخميس 2021/09/23، أعضاء البعثة الليبية لدى الأمم المتحدة في نيويورك ، بحضور رئيس البعثة المندوب الدائم لليبيا السفير طاهر السني .

وأكدت الوزيرة خلال اللقاء على أهمية دور البعثة في تعزيز العلاقات وتوضيح رؤية ليبيا في مختلف القضايا ، خاصة لما تتمتع به من سهولة التواصل مع أغلب دول العالم بحكم طبيعة مهمتها .

وجرى نقاش حول أداء البعثة وما تواجهه من مصاعب ، كما تم استعراض مشاركاتها في عمل اللجان المتخصصة في الجمعية العامة ، والمنظمات الأممية المتخصصة .

واشادت الوزيرة بجهود أعضاء البعثة ، ودعت إلى المزيد من العطاء خاصة في هذا الظرف الاستثنائي الذي تمر به بلادنا .

كما شددت على أهمية التنسيق بين البعثة والإدارات المختلفة بوزارة الخارجية والتعاون الدولي.
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الطاهر السني نجلاء المنقوش نيويورك

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صحيفة الساعة 24

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