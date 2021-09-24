استمرار تدفق المهاجرين على السواحل الإيطالية

أعلنت مصادر أمنية إيطالية أن 36 مهاجرًا بينهم 14 امرأة وقاصران؛ وصلوا إلى جزيرة لامبيدوزا، كبرى الأرخبيل الصقلي، والتي تستضيف 138 مهاجرًا، من بينهم 98 قاصرًا غير مصحوبين بذويهم بعد استقرار الأحوال الجوية.

وأوضحت المصادر أن جميع المهاجرين من بلدان جنوب الصحراء، ونقلوا إلى النقطة الساخنة في منطقة إيمبرياكولا، بعد إجراء الفرز الصحي الأولي لهم.

وأشارت المصادر إلى أنه تم نقل 50 مهاجرًا من الجنسيتيْن العراقية والإيرانية إلى ميناء روتشيلا بيونكا بإقليم ريجو كلابريا، بعد تمكّن أحد الزوارق التابعة لقوات خفر السواحل من رصدهم وإنقاذهم، مضيفةً أنه تم نقلهم إلى مبنى البلدية بعد وصولهم إلى الميناء.

يُشار إلى أن وزارة الداخلية الإيطالية أعلنت عن وصول 43.372 مهاجر غير قانوني إلى سواحل البلاد، خلال العام الجاري فقط.

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