عبدالقيوم: ما قام به الدبيبة انزلاق إلى خطاب “فجر ليبيا”

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وصف الكاتب الصحفي عيسى عبدالقيوم رد فعل رئيس حكومة الوحدة الوطنية عبدالحميد الدبيبة على قرار سحب الثقة بأنه انزلاق إلى خطاب “فجر ليبيا”.

وقال عبدالقيوم في منشور عبر حسابه على “فيسبوك” :”لماذا انزلق خطاب الدبيبة (والأسرة الكريمة) ناحية خطاب “فجر ليبيا” ولم يصمد على طريق التدافع السلمي السياسي الديمقراطي”.

وتابع الكاتب الصحفي :”ما قام به مجلس النواب سلوك وممارسة وعرف ديمقراطي ومن صلب اختصاصاته سواء اتفقنا معه أو اختلفنا”.

وأضاف عبدالقيوم :”ردة فعل الدبيبة ومن معه في “الساحة الخضراء” هو المستهجن والشاذ والخارج عن اللياقة واللباقة وروح الدستور والقانون”.

واستطرد الكاتب الصحفي :”ربما كشف لنا الخطاب (وبعض الشخوص) ما كانت تضمره العائلة الكريمة ومن لف لفها”.

وقال عبدالقيوم :”لعله من المهم أن يعي كاتب اللافتة ومصورها ومروجها أن حجب الثقة عن الحكومة تم بـ 89 صوتاً منها 67 صوتًا من المنطقة الغربية”.

وختم الكاتب الصحفي منشوره :”القرار (شعبي عام) وليس جهوياً ولا علاقة له لا بالفجوة الحضارية ولا بثقب الأوزون”.

وكان رئيس حكومة الوحدة الوطنية عبد الحميد الدبيبة، أعلن الثلاثاء، رفضه لقرار مجلس النواب سحب الثقة من حكومته، قائلًا :”البرلمان سيسقط حتما”.

وأضاف الدبيبة مخاطبا المحتجين، وفي ميدان الشهداء بالعاصمة طرابلس :”البرلمان سيسقط حتما، ولن يكون ممثلا لليبيين طالما هو بهذه الصورة”.

وأكد رئيس الحكومة أن المعطلون لا يسعون إلا للشر والخراب، فكل الإجراءات التي يقومون بها لا تسعى إلا لنشر الدمار.