صلاح البكوش: علينا الخروج اليوم الجمعة من أجل أطفالنا وأحفادنا

زعم صلاح البكوش، مستشار لجنة الحوار السابق بمجلس الدولة، إن المظاهرات التي دعا إليها عبد الحميد الدبيبة رئيس حكومة الوحدة الوطنية في أعقاب سحب الثقة من حكومته، “من أجل أطفالنا وأحفادنا، ومن أجل هذا الوطن، لنخرج جميعاً اليوم الجمعة ونطالب بوضع حد للابتزاز الممنهج الذي يقوم به رئيس البرلمان وعصابته، وتصرفاتهم المخزية التي تهدد وحدة الوطن والمسار السياسي” على حد قوله.

أضاف “البكوش” على حسابه بموقع فيسبوك اليوم الجمعة قائلًا: “إن المناورات التي يقوم بها عقيلة صالح وخليفة حفتر وحلفائهم من أجل الانتقام لهزيمتهم السياسية، حتى لو كان ذلك على حساب السلم والاستقرار، تعظم فرص انهيار الهدنة العسكرية والسياسية الهشة التي نعيشها اليوم. حان الوقت للوقوف في وجه هذا الابتزاز والأداء السياسي الخطير والمخجل” على حد زعمه.