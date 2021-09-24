اتصال هاتفي بين المنفي ووزير الخارجية الصيني

أجرى رئيس مجلس الرئاسة محمد المنفي اتصالاً هاتفياً مع مستشار الدولة ووزير الخارجية الصيني “وانغ يي، بناءً على طلب المنفي خلال مناقشات الجمعية العامة للأمم المتحدة، بحسب ما ذكره الموقع الرسمي لوزارة الخارجية الصيني.

وقال المنفي إن ليبيا والصين تتمتعان بعلاقات ودية منذ زمن، وأن الصين شريك حقيقي وصديق لليبيا. وثمّن دور الصين في تعزيز التنمية الاقتصادية في ليبيا والحفاظ على الاستقرار الداخلي. مؤكداً أن ليبيا مستعدة للعمل مع الصين لتحقيق مستقبل واعد للعلاقات الثنائية.

من جهته، قال “وانغ يي” إن الشعبين الصيني والليبي يتمتعان بصداقة تقليدية. وأضاف أن الصين تدعم ليبيا في الحفاظ على سيادة الدولة واستقلالها وسلامة أراضيها، وتدعم مجلس الرئاسة الليبي والحكومة الليبية في حماية الاستقرار الوطني وإعادة بناء الاقتصاد، ودفع العملية الانتخابية والسياسية إلى الأمام وفق خطتها المقررة.

وأضاف “يي” أن العملية السياسية في ليبيا تمر الآن بمرحلة حرجة، وتمنى أن تتمكن جميع الأطراف الليبية من التغلب على المشاكل والصعوبات، ودفع عملية التسوية السياسية بثبات إلى الأمام. وأكد أنه على جميع الدول احترام اختيار الشعب الليبي، وأن على الأمم المتحدة أن تستمر في لعب دورها كقناة رئيسية للوساطة بين جميع الفرقاء في ليبيا.

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