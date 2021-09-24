الدبيبة: لايمكن السماح بالانقسام ويعلن عن منح القروض السكنية للشباب

أخبارليبيا24

قال رئيس حكومة الوحدة الوطنية الموقتة عبدالحميد الدبيبة اليوم الجمعة إنه لا يمكن السماح بالانقسام والعودة إلى الماضي.

وأضاف الدبيبة في كلمة أمام الحشود التي خرجت في ساحة الشهداء في طرابلس رفضًا لقرار مجلس النواب بسحب الثقة من الحكومة :”لا للحروب ونعم للتنمية، ونعم لدعم الجيش الليبي القوي”.

وتابع رئيس الحكومة :”نريد أن ننشر التسامح والتلاحم بين الشعب الواحد والوصول بالوطن إلى بر الأمان”.

وأكد الدبيبة بالقول :”سنبني جيشا واحدا في ليبيا ولاؤه لله والوطن ولا يمكن أن يتبع أي شخص أو قبيلة”.

وذكر رئيس الحكومة أن قطار التنمية والاستقرار وعودة الحياة قد بدأ في البلاد ولا يمكن إيقافه، لافتًا إلى أنه كلف مصرف الادخار لمنح القروض السكنية للشباب.

ووجه الدبيبة كلمة للحشود التي خرجت قائلًا :”خروجكم اليوم يؤكد أن ليبيا واحدة وستظل واحدة بكل مكوناتها من عرب وتبو وطوارق وأمازيغ”.

ودعا رئيس الحكومة الجميع إلى التسامح والتلاحم بين الشعب الليبي الواحد من أجل الوصول بالوطن إلى بر الأمان.

وأشار الدبيبة إلى أن الحكومة بدأت بتوافق كبير ونالت الثقة وهو مشهد فريد جداً جرى من خلاله توحيد مجلس النواب.

وأكد رئيس حكومة الوحدة الوطنية أنه لا يمكن أن نسمح للانقسام مرة أخرى وشعارنا دائما لا للحروب ونعم للسلام والتنمية.

ولفت الدبيبة خلال كلمته أيضًا إلى أنه اعتبارا من شهر أكتوبر المقبل سيتم الإفراج عن جميع المرتبات.

وأوضح رئيس الحكومة أنه يتم التجهيز لتخصيص حوالي 15 مليار دينار لدعم التنمية ومشاريع الشباب.