أحمد السنوسي: الغرياني لا نعرف هل هو وزير أم شيخ أم سياسي

سخر الإعلامي أحمد السنوسي من تحريض المفتي المعزول الصادق الغرياني المقيم في تركيا، للشعب الليبي على الخروج في مظاهرات لإسقاط مجلس النواب.

ونشر السنوسي عبر صفحته على “فيسبوك” بيان ما تدعى دار الإفتاء بهذا الخصوص، معلقا: “قاللكم الشيخ الجليل الغرياني اطلعوا اليوم للمظاهرة.. لا تعرفه وزير ولا شيخ ولا سياسي”، وأردف: “حزب دار الإفتاء الليبية”.

الجدير بالذكر أن ما يدعى مجلس البحوث والدراسات الشرعية، التابع لدار الإفتاء التابعة للمفتي المعزول الصادق الغرياني، دعا جميع الليبيين إلى الخروج في مختلف المدن والقرى، اليوم الجمعة، للدعوة إلى إسقاطِ مجلسِ النواب، على حد تعبيره.

وحمل البيان اتهامات لمجلس النواب مدعيا أنّ مجلس النوابِ الساقطَ شرعيًّا وقانونيًّا وأخلاقيًّا، برئاسةِ عقيله صالح، قد تمادى في فسادِهِ، وتوَغلَ في إيذائهِ للناس، وما زالَ- في كل يومٍ يمرُّ، وفي كلِّ جلسةٍ تنعقدُ- يضيفُ إلى سجلِّ أعمالهِ جريمةً جديدةً، فهو الذي استباحَ دماءَ الليبيين بتأييدِ الحروبِ، التي شنّها خليفة حفتر، وآخرُها الحربُ على طرابلس، وأيدَ جلبَ المرتزقة والمحتلين، وكلّ جرائم حفتر إنما سببُها ومنشَؤُها هو هذا البرلمانُ المنتهِي الصلاحية، المنعدم الشرعية، على حد زعمه.

وأضاف البيان أن البرلمان يتحمل جميع أعضائه المسؤولية الشرعية، على الأعمال المسيئةِ للدينِ والوطنِ، التي يقومُ بها رئيسه، الذي يقودهم إلى الهاوية” على حد قوله.

وتابع:” من آخر جرائمِ هذا البرلمان المزعومِ، تضييقُهُ على الناس في أقواتِهم، بمنع الميزانية عن الحكومة، الذي يعتبرُ اعتداءً على سائر الليبيين، بزيادةِ معاناتِهم، وتفاقمِ أزماتِهم، وقد بلغ الذروة في الإساءة بإصداره قرار سحب الثقة من الحكومة حتى يعيق تحركها ويضيق عليها” على ادعائه.