توزيع 16 صكا مصرفيا بسرت ضمن مبادرة تيسير الزواج للشباب‎‎

قامت بلدية سرت ومنسق صندوق دعم الزواج اليوم بتسليم 16 صكا مصرفيا كدفعة أولى من الصكوك ضمن مبادرة تيسير الزواج للشباب فى إطار تنفيد مبادرة رئيس مجلس الوزارء لتسهيل الزواج.

وأوضح مسؤول ملف الأعلام والعلاقات ببلدية سرت أن مراسم تسليم الصكوك أقيمت بديوان البلدية وحضرها عميد البلدية مختار خليفة وعضوي المجلس البلدي غيث عبدالله وصالح علي خليفة ومنسق صندوق دعم الزواج بسرت هانيبال الصغير وعضو مجلس الشورى بالبلدية بشير عبدالله الذين قاموا بتسليم الصكوك المصرفية للمسجلين الذين تمت مراجعة طلباتهم بمنحة دعم الزواج للشباب بسرت.

وخلال مراسم التسليم للصور ألقيت كلمات عميد البلدية واعضاء المجلس ومنسق صندوق دعم الزواج بسرت قدموا خلالها الشكر لرئيس حكومة الوحدة الوطنية وأعضاء الحكومة ووزير الشباب وادارة صندوق دعم الزواج على سرعة تسهيل كافة الإجراءات من خلال المنظومة المختصة بهذا الملف.