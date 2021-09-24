بسبب الازدحام.. شركة البريقة تطالب بالإبلاغ عن المحطات التي تغلق أبوابها أمام المواطنين

العنوان-طرابلس

قالت شركة البريقة لتسويق النفط أنها تسعى بالتعاون مع شركات التوزيع لحل أزمة الازدحام على محطات الوقود، وطالبت في بيان لها المواطنين بإبلاغ غرفة العمليات الرئيسية التابعة لها عن المحطات التي لا تفتح أبوابها أمام المواطنين.

وقالت الشركة أنها ستتخذ الإجراءات القانونية و الإدارية حيال المخالفين بالتنسيق مع الإدارة العامة للدعم المركزي ورئيس غرفة العمليات بالبريقة.

وأكدت الشركة توفر مادة البنزين بخزانات الشركة بكافة مستودعاتها وبمعدلاتها الطبيعية وأن عمليات التشغيل بالشركة تسير على مدار الساعة دون توقف لإنهاء اختناقات محطات الوقود.

وأشارت الشركة إلى أن عمليات ضخ وتفريغ منتج البنزين بخزانات الشركة تجري بشكل طبيعي وبالتوزيع المباشر على شركات التوزيع، لافتة إلى أن نواقل البنزين بالانتظار بالموانئ.

وخصصت الشركة للمواطنين أرقاما للإبلاغ عن المحطات المخالفة: 0916949262 – 0918840135 ، خاصة المحطات التي تم إدراجها ضمن المحطات العاملة لمدة 24 ساعة والمستلمة مخصصاتها من الوقود