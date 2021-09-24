“دونقا” فيلم وثائقي ليبي بين المشاريع المختارة لأيام قرطاج السينمائية

كشفت هيئة مهرجان أيام قرطاج السينمائية، في دورتها 32، قائمة مشاريع الأفلام المختارة، للحصول على دعم في مرحلة التطوير وما بعد الإنتاج، تحت إشراف لجنة تحكيم دولية.

وأعلن المكتب الإعلامي للمهرجان، اليوم الجمعة، اختيار 8 مشاريع روائية ووثائقية من بين 79 مشروعًا يبحث عن سبل تطوير الإنتاج.

ومن بين المشاريع المختارة، الفيلم الوثائقي الليبي “دونقا” للمخرج مهند الأمين، الذي يروي قصة شاب ترعرع في ظل نظام ديكتاتوري، وعاصر ثورة فبراير، فاختار الكاميرا سلاحا له، وقرر توثيق كل شيء حوله، مغطياً بذلك الصراع والحياة اليومية، حتى آخر لحظات النظام.

وتقام فعاليات أيام قرطاج السينمائية ابتداء من 30 أكتوبر القادم، وتستمر إلى 6 نوفمبر، بمشاركة صنّاع أفلام منوعة، من دول ليبيا والجزائر ولبنان ومدغشقر وإثيوبيا وجنوب أفريقيا وموريتانيا وتونس المنظمة للمهرجان.

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