المنفي يلتقي لافروف في نيويورك

من المتوقع أن يعقد رئيس المجلس الرئاسي الليبي محمد المنفي، ووزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف، اجتماعاً بحضور الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش على هامش الدورة الـ 76 للجمعية العامة للأمم المتحدة مساء اليوم.

وسبق أن التقى المنفي بعدد من مندوبي وسفراء الدول في اجتماعات نيويورك، وعلى رأسهم وفود السعودية وتركيا والأمين العام لجامعة الدول العربية.

وصرّح مصدر في الوفد الروسي لوكالة تاس، أن هذا الاجتماع هو واحد من سلسلة اجتماعات للوفد الروسي، سيعقدها لافروف مع عدد من مندوبي الدول الخليجية والأفريقية والأوروبية.

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