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اليعقوبي: الدبيبة أسقط الحكومة ووقع في خطأ سياسي فادح وقاتل

تم النشر منذُ 3 ثواني
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مصدر الخبر / قناة ليبيا الحدث
مصدر الخبر / قناة ليبيا الحدث

أكدت عضو منتدى الحوار السياسي، السيدة اليعقوبي، أن “ما حدث اليوم من تظاهرات ودعوات مغرضة أوقعت عبدالحميد الدبيبة، رئيس حكومة الوحدة الوطنية، في خطأ سياسي فادح وقاتل”.

اليعقوبي، وعبر حسابها على موقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك”، قالت: ”لست المخلّص يا الدبيبة ولقد جنت عليك براقش”، على حد وصفها.

وأضافت: ”الدبيبة اليوم أسقط الحكومة ووقع في خطأ سياسي فادح وقاتل، فحكومة الوحدة الوطنية لم تعد كذلك وأصبحت حكومة شقاق وطني مع الأسف”.

‏ولفتت إلى أن الدبيبة كان بإمكانه أن يكون أكثر حنكة، فـ‏(طاعون السلطة قضى عليه)، بعد ما أتيت إليها بدفعك الرشاوي، تسقط نفسك، لأنها بدأت بالرشوة المدفوعة لتحشيد الجموع”.

واستطردت: ”الانتخابات بدلاً من أن تكون واجب أصبحت اليوم حق عاجل ولابد منها”.

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عن مصدر الخبر

قناة ليبيا الحدث

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