شلوف: الخروج مهم حتى لو كانت الرسالة منه إثبات أننا لسنا نياماً أو أمواتاً

قالت حنان شلوف، عضو مجلس النواب، إن: “البعض يقف عند مضمون المظاهرة هل هي إسقاط البرلمان أم دعم الدبيبة؟!! والبعض الأخر يقف عند الداعين للمظاهرة هل هو الدبيبة أم المفتي أم تيار ضد الصخيرات؟!، والبعض الأخرى يرى أن المظاهرات لدعم الفساد وأن من يدعم الدبيبة فاسدون،
لكن في النهاية سيكون هناك خروج والمجتمع الدولي سيقرأ مضمون الخروج بطريقة مختلفة عما يقصده المتظاهرين أو الممانعين لخروجهم”.
وتابعت شلوف على حسابها بموقع فيسبوك اليوم الجمعة: “سيقرأ المجتمع الدولي أن الشعب الليبي لم ينم بالكامل ويمكن إغضابه وجعله يخرج للشارع بغض النظر عما أغضبه اليوم فهم ينظرون للغد، وإن لم يكن من فائدة للخروج سوى إيصال رسالة أننا لسنا نيام ولا أموات لكفت من وجهة نظري الشخصية” على حد قولها.
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