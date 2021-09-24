شلوف: الخروج مهم حتى لو كانت الرسالة منه إثبات أننا لسنا نياماً أو أمواتاً

قالت حنان شلوف، عضو مجلس النواب، إن: “البعض يقف عند مضمون المظاهرة هل هي إسقاط البرلمان أم دعم الدبيبة؟!! والبعض الأخر يقف عند الداعين للمظاهرة هل هو الدبيبة أم المفتي أم تيار ضد الصخيرات؟!، والبعض الأخرى يرى أن المظاهرات لدعم الفساد وأن من يدعم الدبيبة فاسدون،

لكن في النهاية سيكون هناك خروج والمجتمع الدولي سيقرأ مضمون الخروج بطريقة مختلفة عما يقصده المتظاهرين أو الممانعين لخروجهم”.