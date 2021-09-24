المنفي يلتقي أمين عام الأمم المتحدة

نيويورك -بوابة أفريقيا الإخبارية |

24 September, 2021

التقى الامين العام للأمم المتحدة مع محمد يونس المنفي، رئيس المجلس الرئاسي لحكومة الوحدة الوطنية بدولة ليبيا.

وتباحث الأمين العام ورئيس المجلس الرئاسي حول آخر المستجدات في ليبيا، وفق بيان للبعثة الأممية.

ورحب الأمين العام بالخطوات التي تم اتخاذها لإحراز تقدم في مسارات الحوار الذي تقوده ليبيا وتمسك بزمامه وشدد على أهمية إجراء الانتخابات في موعدها المقرر في 24 كانون الأول/ ديسمبر 2021، وفق البيان.

كما شدد الأمين العام ورئيس المجلس الرئاسي على أهمية ضمان خروج المقاتلين الأجانب والمرتزقة من ليبيا وتحقيق الاستقرار الإقليمي في دول الجوار ومنطقة الساحل، وفق ذات المصدر.