غوتيريس يؤكد للمنفي ضرورة إجراء الانتخابات في موعدها

أكد الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيرس ضرورة إجراء الانتخابات في ليبيا خلال موعدها المقرر نهاية العام الجاري.

جاء ذلك خلال لقائه رئيس المجلس الرئاسي محمد المنفي، أمس الجمعة، لبحث آخر تطورات الأوضاع في ليبيا، حسب بيان المكتب الإعلامي لـ«الرئاسي».

وأثنى المنفي على جهود الأمم المتحدة في دعم الحوار السياسي الليبي، لإعادة الاستقرار وبناء الدولة الديمقراطية التي ينشدها الليبيون، مؤكدا أهمية الدور الذي تقوم به بعثة المنظمة للدعم في ليبيا، في المساعدة على نجاح العملية السياسية، واجراء الانتخابات في أفضل الظروف السياسية والأمنية.

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ورحب غوتيرس بمسارات الحوار التي يقودها المجلس الرئاسي، بين جميع الأطراف، كما تناول اللقاء أيضا ملف المقاتلين الأجانب، وضرورة العمل على خروجهم لضمان استقرار ليبيا ودول الجوار.

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