اللافي: الليبيون سئموا فوضى السياسة ولا مزيد من المراحل الانتقالية

جدد نائب رئيس المجلس الرئاسي عبد الله اللافي، حرص المجلس على الوفاء بتعهداته التي قطعها للشعب الليبي، بقيادة البلاد إلى الاستحقاق الانتخابي.

ونقل المكتب الإعلامي للمجلس الرئاسي -مساء الجمعة- دعوة اللافي؛ جميع الأطراف إلى تغليب المصلحة العامة، ومطالبة السلطة التشريعية، بتحمّل مسؤولياتها الوطنية والقانونية، في إنجاز التشريعات المطلوبة لإتمام العملية الانتخابية.

وأفاد نائب رئيس المجلس الرئاسي، بأن أولويات الأخير، تتمثل في سلامة سير العملية السياسية، وفق خارطة الطريق المنبثقة عن ملتقى الحوار السياسي الليبي، مشيراً إلى أن الليبيين يرفضون المزيد من العمل الارتجالي، والفوضى السياسية، وأن استمرار المراحل الانتقالية لن تخدم مصلحة البلاد.

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