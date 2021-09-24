خلال لقائه السفير الإيطالي .. السويحلي: لن نعتد بقانون مفصل على مقاس “حفتر وعقيله”

أخبار ليبيا 24

كشف رئيس المجلس الاستشاري السابق، عبدالرحمن السويحلي، عن كواليس لقائه بالسفير الإيطالي المعتمد لدى ليبيا “جوزيبي بوتشينو”.

السويحلي قال ، عبر حسابه على فيسبوك ” أكدت خلال لقائي بالسفير الإيطالي في طرابلس، اليوم؛ دعمنا لاستمرار حكومة الوحدة الوطنية في تحسين الأوضاع المعيشية، على حد تعبيره.

وأضاف ”أكدنا على دعمنا للحكومة من أجل التمهيد لانتخابات تشريعية نزيهة على أساس قاعدة دستورية قانونية وفقًا لخارطة الطريق، بعيدًا عن “قفزات” مجموعة نواب فصّلوا “قانونًا” على مقاس قائد الجيش الوطني المشير خليفة حفتر ورئيس مجلس النواب المستشار عقيله صالح، ولن يُعتد به”، على حد زعمه.